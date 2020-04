Wenn man sich unwohl fühlt mit Maske im Gesicht – was kann man dagegen tun?

Wichtig finde ich, dass man sich von der Maske nicht zu stark ablenken lässt. Wenn wir beim Sprechen immer an die Maske denken und überlegen, wie wir wohl aussehen und uns anhören, bremst das auch den Ton aus, der dann kraftloser klingt und quasi in der Maske versandet. Man könnte auch sagen: Für den klaren Ton wäre es gut, bewusst so zu sprechen, als ob die Maske gar nicht da wäre.