Beim TSV 1860 kann nur Steinhart überzeugen

Der TSV 1860 schnitt in der Umfrage indes nicht ganz so gut ab: Lediglich Phillipp Steinhart (26) erreichte in der Kategorie "Bester defensiver Außenbahnspieler" beinahe einen Spitzenplatz, musste sich nur Christian Dorda (30) vom KFC Uerdingen geschlagen geben.