In den kommenden fünf Jahren soll weiter um- und neugebaut werden. Eine Milliarde Euro wollen Freistaat und Stadt in die Kliniken stecken. Geplant sind ein Neubau für Harlaching, eine neue Kinder- und Jugendklinik sowie ein neues Zentrum für Innere Medizin, Chirurgie und Nothilfe für Erwachsene am Standort Schwabing, die Erweiterung des Krankenhaus Bogenhausen sowie ein neues Zentrallabor an der Klinik Neuperlach. An anderer Stelle sollen Kapazitäten wegfallen.