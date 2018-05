Olympiastadion: Neue Laufbahn ist nicht für Sport geeignet

Statt grauem Asphalt gibt es nun wieder eine Laufbahn im Olympiastadion München. Die sieht allerdings nur so aus wie zu Zeiten der Olympischen Spiele 1972. In Wahrheit besteht die orangefarbene Bahn aus farbigem Asphalt mit aufgemalten Linien, der nicht für Sport geeignet ist. Er soll aber dafür sorgen, dass in der Arena nun "Trucks bis 40 Tonnen" fahren können, ohne dass dafür ein großer Umbau vonnöten ist, erklärt Tobias Kohler von der Olympiapark GmbH.