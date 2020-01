Am Hauptbahnhof ist zur Weiterfahrt in beiden Richtungen ein Umstieg erforderlich. Direkte Anschlüsse am Hauptbahnhof sowie zur U5 am Innsbrucker Ring können wegen der unterschiedlichen Taktintervalle nicht gewährleistet werden, kündigt die MVG an. Ausnahme für die Einschränkungen an den Wochenenden bildet der kommende Sonntag. Wegen der Messe „Ispo“ fährt die U-Bahn an diesem Tag bis 22 Uhr – also auch rund ums Löwen-Heimspiel in Giesing – wie gewohnt, danach gilt der 20-Minuten Takt.