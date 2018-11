Rund 30 Millionen Euro kostet die Rundumerneuerung des OEZ

Ein sogenanntes "Refurbishment", also eine Überholung und Instandsetzung, soll es richten. Angedacht ist ein modernes "Mall-Konzept", englische Begriffe und Werbesprüche gehören da offensichtlich dazu. So wird das Einkaufszentrum in vier Themenbereiche aufgeteilt: "Love to shop", "Love to shop cool", "Love fashion" und "Love food". Shoppen, Mode, mehr Gastronomie, mehr Service stehen im Mittelpunkt des neuen Konzeptes.