München - Im Fan-Streit in der Bundesliga hat Hansi Flick einen Vermittler ins Gespräch gebracht. "Ich glaube, dass es einen Dialog geben muss. Irgendwann muss man das Ganze von einer anderen Seite angehen", sagte der Trainer des FC Bayern am Freitag in München. Man müsse über die Themen sprechen und die Gründe suchen, sagte der 55-Jährige. "Vielleicht mit einem, der da vermittelt. Das hilft öfters mal - auch in der Ehe ab und zu", sagte Flick.