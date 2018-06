Eine Firma namens "Goldgrund" plakatierte die Stadt mit unsäglichen Sprüchen ("Wir handeln mit Ihrem Lebensraum"). Aber weil Goldgrund kein Immobilienhai, sondern eine Initiative um Till-Dampf-in-allen-Gassen-Hofmann ist, der geübt im Protestieren und Demonstrieren ist, wurde die Bebauung des Bolzplatzes verhindert. Was dann folgte, ist bekannt: Goldgrund sanierte in einer Guerilla-Aktion eine Wohnung in der Müllerstraße. Heute ist dort das Wohn- und Kulturzentrum Bellevue di Monaco.