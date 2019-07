Günstigster Tag am Strand in der Türkei

Der günstigste Tag am Strand lässt sich in der Türkei verbringen: Am Ilica Plaji im Westen der Türkei bekommt ein Paar für nur 10,11 Euro Getränke, ein Mittagessen und Strandliegen – die gleichen Leistungen an einem Tag am teuersten Strand, dem Plage de Palombaggia auf Korsika, kostet das Siebenfache (70,17 Euro).