Der Super Bowl, das Finale der NFL, gilt als das größte TV-Sportereignis der Welt. Wenn sich in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 2020 die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers im Super Bowl 54 in Miami gegenüber stehen, werden weltweit wieder knapp eine Milliarde Menschen dieses Sport-Event der Superlative live mitverfolgen. Auch in München können Sie das Spiel verfolgen.