Meisterfeier des FC Bayern: Sperrungen und Taschenkontrollen

Aus Sicherheitsgründen gibt es an sämtlichen Zugängen zum Marienplatz Sperren, die je nach Andrang geschlossen werden. Direkt vor dem Rathaus wird ein Sicherheitsbereich abgesperrt, die U-Bahn-Ausgänge Rindermarkt, Fischbrunnen und Dienerstraße bleiben den ganzen Tag über geschlossen. Weitere Ausgänge am Marienplatz können je nach aktueller Situation schließen. Der Zugang zu Restaurants und Cafés rund um den Marienplatz soll der Stadt zufolge solange wie möglich gewährleistet werden. Über kurzfristige Sperrungen informiert die Stadt via Twitter unter dem Hashtag "#TitelfeierFCB".

Auf dem Marienplatz herrscht ab Sonntagmorgen (9 Uhr) Glasflaschenverbot, auch Fahrräder sind im Veranstaltungsbereich verboten. An den Zugängen kommt es zu Taschenkontrollen – die Stadt weist daraufhin, große Taschen und Rucksäcke gar nicht erst mitzunehmen.

Party am Marienplatz: Einschränkungen beim Verkehr

Die Party des FC Bayern wirkt sich teilweise auch auf den Nahverkehr in der Innenstadt aus. So fährt der StadtBus 132 bis etwa 22 Uhr nur verkürzt – die Haltestellen Tal, Marienplatz und Viktualienmarkt entfallen. Die Linie beginnt und endet somit am Isartor.

Sobald der Marienplatz voll ist, halten an der dortigen Haltestelle zudem keine S-Bahnen mehr. Der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zufolge wird das spätestens ab 14 Uhr der Fall sein. Die Züge durchfahren die Station dann ohne Halt. Auch die Zugänge zu den Bahnsteigen werden dann von den Sicherheitsbehörden gesperrt.

Lesen Sie auch: Bericht - FC Bayern bereits in Kontakt mit Sané-Berater