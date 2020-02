München - Das Halbfinale im Toto-Pokal zwischen dem TSV 1860 und dem FC Memmingen wird am Dienstag, 31. März, stattfinden. Das hat der Bayerische Fußballverband (BFV) mitgeteilt. Als klassentieferer Klub genießt der Regionalligist Heimrecht. Ausgetragen wird die Partie in der Arena an der Bodenseestraße, Anstoß ist um 17.30 Uhr.