Der 29-jährige Fahrer aus dem landkreis Rosenheim und seine Begleiterin waren gegen 7.40 Uhr nach einem Kreisverkehr, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug driftete in ein Bankett und wurde von dort in die Luft katapultiert. Nachdem der BMW in ca. einem Meter Höhe gegen einen Baum gekracht war, wurde er zurück auf die Straße geschleudert und kam dort auf dem Dach zum Liegen und fing Feuer.