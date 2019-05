Überraschung kurz vor dem Startschuss zum großen Finale der diesjährigen Staffel der ProSieben-Castingshow "Germany's next Topmodel". Wie Heidi Klum (45) selbst via Instagram bekannt gab, wird am Donnerstagabend der US-Superstar Taylor Swift (29, "reputation") in Düsseldorf mit dabei sein. Dazu veröffentlichte sie ein Bild von sich, Swift und den drei Finalistinnen Simone, Cäcilia und Sayana und schrieb dazu: "Überraschung gelungen!"