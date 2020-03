"Masked Singer": Welcher Promi-Kandidat ist die Göttin?

In einem riesigen goldenen Dress mit zwei Schlagen auf dem Kopf will eine Promi-Frau (oder ein Mann?) die zweite Staffel von "The Masked Singer" gewinnen. Gerüchte gibt es natürlich längst, wer sich sich als Göttin kostümieren ließ. Es fallen Namen wie Barbara Schöneberger, Marlene Lufen, Kati Witt und Sarah Connor. Selbst männliche Promis wie Samu Haber werden genannt.