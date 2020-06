München - Nix wie raus, das war die Parole am Samstag. Während es die einen ins Umland, an Seen und in die Berge zog, pilgerten alle anderen, die in der Stadt geblieben waren, in die Parks, den Englischen Garten oder zur Isar. Dort tummelten sich alleine in den Isarauen nach Schätzungen der Polizei rund 3.500 Sonnenhungrige.