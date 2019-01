Übergangslösung für Ostern Daniel Morgenroth wird neuer "Traumschiff"-Kapitän

Jetzt ist es fix: Der Schauspieler Daniel Morgenroth (55) tritt in die großen Fußstapfen von Sascha Hehn (64) und übernimmt das "Traumschiff"-Ruder - zumindest interimsmäßig. Wie das ZDF auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news mitteilte, wird er in der Oster-Sonderfolge als der Erste Offizier Martin Grimm den Kapitän der MS Amadea spielen. Die Besatzung der regulären Traumschiff-Folgen, die ab April gedreht werden, gibt der Sender erst noch bekannt.