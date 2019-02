Bauarbeiten bei der S-Bahn im Februar 2019

Es wird zudem geschliffen, geschmirgelt, ausgetauscht und erneuert: Auch im Februar wird bei der Münchner S-Bahn an der Infrastruktur gearbeitet. Mehrere Linien sind von den Arbeiten betroffen. Fahrgäste müssen sich gerade in den Abendstunden und Nächten auf einige Einschränkungen gefasst machen. In der AZ-Übersicht erfahren Sie alle wichtigen Einschränkungen bei den einzelnen Linien.

Informationen zu Baustellen, die U-Bahn, Bus und Trambahnen betreffen, finden Sie in einer gesonderten Übersicht.

Bauarbeiten auf der S-Bahn-Linien S1

Wegen Oberleitungsarbeiten kommt es zwischen Neufahrn und Flughafen/Airport in den folgenden Nächten zu Fahrplanänderungen mit 40-Minuten-Takt:

Nächte Montag/Dienstag, 25./26. Februar 2019 bis Donnerstag/Freitag, 28. Februar/01. März 2019 jeweils von 23.30 bis 00.20 Uhr

Aufgrund von Brückenarbeiten kommt es zu Streckensperrungen mit Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Neufahrn und Flughafen/Airport zudem in den Nächten Montag/Dienstag, 18./19. März 2019 bis Mittwoch/Donnerstag, 20./21. März 2019 jeweils von 21.30 bis 03.30 Uhr. Ausweichen auf die S8 können die Fahrgäste in dem Zeitraum 18./19. März bis 20./21. März nicht. Auf der Linie finden ebenfalls Bauarbeiten statt.

Bauarbeiten auf der S-Bahn-Linien S2

Schienenersatzverkehr wegen Oberleitungsarbeiten zwischen Markt Schwaben und Erding in den Nächten Montag/Dienstag, 04./05. Februar 2019 bis Donnerstag/Freitag, 07./08. Februar 2019 jeweils von 23.50 bis 03.30 Uhr.

Aufgrund von Lärmschutzarbeiten gibt es zwischen Dachau und Altomünster Schienenersatzverkehr in den Nächten Sonntag/Montag, 24./25. Februar 2019 bis Mittwoch/Donnerstag, 27./28. Februar 2019 jeweils von 23.45 bis 3 Uhr.

Zwischen Dachau und Petershausen verkehrt in den Nächten Sonntag/Montag, 24./25.Februar 2019 bis Donnerstag/Freitag, 28. Februar/01. März 2019 jeweils von 23.45 bis 3 Uhr wegen Lärmschutzarbeiten der SEV.

Bauarbeiten auf der S-Bahn-Linie S6

Zwischen Zorneding/Grafing Bahnhof und Ebersberg werden in der Nacht Mittwoch/Donnerstag, 27./28. Februar 2019 von 22.45 bis 3 Uhr Bahnsteigarbeiten stattfinden.

Bauarbeiten auf der S-Bahn-Linie S7

Umleitungen und Haltausfällen wegen Oberleitungsarbeiten gibt es zwischen Donnersbergerbrücke und Giesing in den Nächten Mittwoch/Donnerstag, 30./31. Januar und Donnerstag/Freitag, 31. Januar/01. Februar 2019 jeweils von 23.55 bis 2 Uhr.

Zwischen Ostbahnhof/Giesing und Perlach fallen teilweise Haltestellen wegen Brückenarbeiten aus. Der Schienenersatzverkehr fährt in den Nächten Montag/Dienstag, 04./05. Februar 2019 bis Mittwoch/Donnerstag, 06./07. Februar 2019 jeweils von 22.30 bis 4 Uhr und in den Nächten Montag/Dienstag, 11./12. Februar bis Freitag/Samstag, 15./16. Februar 2019 jeweils von 20.30 bis 4 Uhr.

Wegen Schienenschleifarbeiten kommt es zwischen Hohenbrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn zu Streckensperrungen mit Schienenersatzverkehr in den Nächten Dienstag/Mittwoch, 19./20. Februar 2019 und Mittwoch/Donnerstag, 20./21. Februar 2019 jeweils von 0.50 bis 3 Uhr.

Bauarbeiten auf der S-Bahn-Linie S8

Auf der Linie S8 wird auch an den Brücken gearbeitet. Von Freitag den 22. Februar 2019 ab 17.50 Uhr durchgehend bis Montag den 25. Februar 2019 um 3.40 Uhr entfällt daher der 40-Minuten-Takt zwischen Johanneskirchen und Flughafen/Airport. Es fährt der SEV.

Zwischen Ismaning und Flughafen/Airport verkehrt ebenfalls der Ersatzverkehr wegen Brückenarbeiten. Sie Streckensperrung gilt in den Nächten Montag/Dienstag, 11./12. März bis Donnerstag/Freitag, 14./15. März 2019 und in den Nächten Montag/Dienstag, 18./19. März bis Mittwoch/Donnerstag, 20./21. März 2019 jeweils von 21.30 bis 3.30 Uhr. Ausweichen auf die S1 können die Fahrgäste in dem Zeitraum 18./19.März bis 20./21.März nicht. Auf der Linie finden ebenfalls Bauarbeiten statt.

Tagesaktuelle Meldung des Öffentlichen Nahverkehrs lesen Sie in unserem Störungsticker.

Alle Informationen rund um Baustellen bei der S-Bahn, sowie die Ersatzfahrpläne finden Sie auf der Website der S-Bahn-München.