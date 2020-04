Ludwigsvorstadt - Am Freitagabend hat ein Betrunkener am Hauptbahnhof für Unruhe gesorgt. Wie die Bundespolizei berichtet, brüllte der Mann zunächst am Ausgang Bayerstraße lautstark herum. Eine Streife stellte daraufhin seine Identität fest und erteilte ihm einen Platzverweis, an den sich der 44-Jährige jedoch nicht halten wollte.