Über "lebenswichtige" Arbeit Prinz Philip kehrt aus dem Ruhestand zurück und dankt Corona-Helfern

Auf der Social-Media-Plattform ließ der 98-Jährige ein Statement veröffentlichen, in dem er allen Helfern im Kampf gegen das Coronavirus dankt. Er wolle die "lebenswichtige und dringende Arbeit" wertschätzen, "die von so vielen gemacht wird, die gegen diese Pandemie kämpfen; von denen in medizinischen und wissenschaftlichen Berufen, an Universitäten und in Forschungseinrichtungen", die alle vereint seien im Kampf gegen Covid-19.