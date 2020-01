München - Vermittlungsplattformen wie Uber, Free Now und Clever Shuttle und noch dazu etwa 310 kleinere "Mietwagenunternehmen", die ihre Fahrzeuge mit Chauffeur anbieten, gibt es in München. Die Konkurrenz für das Taxigewerbe ist größer denn je. Dagegen will das Kreisverwaltungsreferat (KVR) jetzt – nachdem SPD und Linke mit Stadtratsanträgen Druck ausgeübt haben – verstärkt vorgehen.