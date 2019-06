Das brisante an der Geschichte: Bereits am kommenden Montag startet Bayerns U19 in die Vorbereitung, der Trainerposten ist derzeit vakant - Sebastian Hoeneß stieg vom U19- zum Drittliga-Coach auf. Und sollte Klose tatsächlich hinwerfen, hätte man auch keinen Coach mehr für die U17, die am 8. Juli mit dem Training beginnt.