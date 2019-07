Mit dem Streik will Verdi erreichen, dass die MVG jedem Beschäftigten rund 200 Euro mehr im Monat bezahlt – um somit die Lücke zu den Altbeschäftigten, die noch einen Vertrag mit den Stadtwerken haben, und auch dem Lohnniveau in anderen kommunalen Verkehrsbetrieben im Freistaat zu schließen. So verdient z.B. ein Busfahrer in Bamberg mehr als ein MVG-Fahrer im deutlich teureren München.