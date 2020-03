Laut dem Post auf der Instagram-Seite des Sängers stammt der Text, den er in dem Video singt, aus dem Jahr 2018. Mit seinem Statement weist er die Rassismus-Vorwürfe gegen ihn zurück und erklärt: "Auch meine Familie kam als Gast nach Deutschland und hat sich natürlich an Recht und Moralvorstellungen des Gastgebers gehalten. Diese Selbstverständlichkeit sollte für alle gelten - auch wenn nur ein sehr kleiner Teil dies missverstanden hat. Aber gerade dieser Teil belastet alle anderen, die hierdurch in "Sippenhaft" genommen und durch eine erschreckende Zunahme an Gewaltakten in Gefahr gebracht werden."