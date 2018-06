Twitter flippt aus David und Victoria Beckham: Trennungsgerüchte sind "Fake News"

In Zeiten von Social Media streuen sich Gerüchte unglaublich schnell. Diese leidvolle Erfahrung müssen gerade auch David (43) und Victoria Beckham (44) machen. Auf Twitter ploppte am Freitagnachmittag plötzlich das Gerücht auf, das Paar werde bald die Trennung nach 19 Jahren Ehe verkünden. Der Grund: David soll seine Frau angeblich mit der Lehrerin von Tochter Harper (6) betrogen haben. In manchen Tweets heißt es sogar, die Lehrerin sei von David schwanger. Alles Blödsinn, konterte das Paar nun am Freitagabend.