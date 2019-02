Franck Ribéry und die Goldsteak-Affäre

Ausgangspunkt des Twitter-Ausrasters war die sogenannte Goldsteak-Affäre von Ribéry. Der 35-Jährige hatte in einem Restaurant in Dubai ein mit Blattgold verziertes Steak gegessen, welches rund 1.200 Euro kostete. Ribéry selbst hatte auf Instagram und Twitter ein Video gepostet, das ihn beim Salzen des Steaks zeigt. Kurz danach folgte ein regelrechter Shitstorm in den sozialen Medien, auch Fußball-Experten kritisierten die Aktion.