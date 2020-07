Twitter-Account bearbeitet Prinz Charles übernimmt Social-Media-Strategie von Sohn Prinz William

Prinz Charles (71) und Herzogin Camilla (73) halten die Anhänger der britischen Königsfamilie in den sozialen Medien über ihre Aktivitäten auf dem Laufenden. An ihrem Twitter-Account haben sie nun eine Änderung vornehmen lassen: Statt wie bisher unter "Clarence House" werden ihre Tweets nun unter ihren Namen "The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall" (zu Deutsch: "Der Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwall") abgesetzt.