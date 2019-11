Tweet des Tages Thomas Hayo: Herbst-Ausflug mit Heidi

Auch in New York soll es bekanntlich ein schöner Herbst sein. Das bunte Spektakel wollte sich Creative Director und Modelexperte Thomas Hayo (50) nicht entgehen lassen, der seinen Besuch im Big Apple mit einem Treffen mit seiner guten Freundin Heidi Klum (46) verbunden hat. Mit von der Partie waren zudem Klums bessere Hälfte Tom Kaulitz (30) sowie dessen Zwillingsbruder Bill - ein besonderer Moment, den das Quartett mit einem Foto via Instagram festgehalten hat.