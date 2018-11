Tweet des Tages Salma Hayek als Drake-Fangirl

Mit diesen Worten kommentiert Hollywood-Star Salma Hayek (52, "Frida") ein Foto auf ihrem Instagram-Account. Darauf ist der kanadische Rapper Drake (32) zu sehen, wie er Arm in Arm mit dem Hollywood-Star und US-Sängerin Monica Brown (38) in die Kamera strahlt. Emmy-Preisträgerin Tiffany Haddish (38) ist ebenfalls auf dem Bild - auch sie war beim "Girls night out" (auf Deutsch: Mädelsabend), so Hayeks Hashtag, dabei.