Tweet des Tages Heidi Klum: Nackt und natürlich

Modelmama Heidi Klum (44, "Natürlich erfolgreich") steht oft für ihre Hochglanz-Schnappschüsse bei Instagram im Fokus, die sie perfekt in Szene gesetzt zeigen. Doch ab und an lässt sie ihre Fans auch an ganz intimen und natürlichen Momenten teilhaben. Wie jetzt: Am Freitag veröffentlichte sie ein Selfie von sich, das sie scheinbar komplett nackt, nur in ein Handtuch gehüllt, und völlig ohne jegliches Make-up zeigt.