Tweet des Tages Gwyneth Paltrows Assistenten-Liebe

Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow (47, "Shakespeare in Love") schwärmt auf ihrem Instagram-Account in den höchsten Tönen. Doch der Mann, dem diese warmen Worte gelten und der in einer Bildkollage stets neben der Schauspielerin in die Kamera strahlt, ist nicht etwa ihr Ehemann Brad Falchuk (48). Der vermeintlich wichtigste Mann im Leben der Schauspielerin hört auf den Namen Kevin Keating, ist ihr persönlicher Assistent und feierte nun seinen 40. Geburtstag.