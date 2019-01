Tweet des Tages Andy Murray sucht Trost bei seiner Mama

Der gestrige Freitag war für Andy Murray (31) sicher kein leichter. Der Tennisprofi, der im Jahr 2016 die Weltrangliste anführte, hat kurz vor Beginn der Australian Open sein baldiges Karriereende bekannt gegeben. Die Schmerzen nach einer Hüftoperation seien einfach zu stark. Von seinen Fans erfährt er Trost und Zuspruch. "All die Botschaften und die Unterstützung berühren mich wirklich sehr", schreibt der Sportler bei Instagram. Aber auch von seiner Mutter scheint er Halt zu erfahren. Auf dem gemeinsamen Schnappschuss schmunzeln sie Arm in Arm in die Kamera. Auf Mama ist doch immer Verlass!