Jenke von Wilmsdorff hat Sohn und Ehefrau

Mal ernährte er sich wochenlang falsch, mal schlüpfte er in die Rolle eines alleinerziehenden Elternteils oder lebte in Armut auf der Straße. Besonders groß war das Medien-Echo, als sich Jenke von Wilmsdorff zugedröhnt im TV präsentierte: Für sein RTL-Experiment nahm er heftige Drogen. Jenkes Sohn Janik (25) war selbst Teil einer Episode. Jenke damals zu "Bild": "Janik fand es albern und peinlich, wie die Drogen es geschafft haben, mich so lächerlich zu machen."