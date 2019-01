München - Das Wichtigste vorab: Auch in neuer Runde tendiert die Gefahr, spannungsbedingt einen Herzinfarkt zu erleiden, scharf gegen null. Der sonntägliche Stammtisch des Bayerischen Rundfunks ist im besten Sinne BRav – eine Sendung, die man beim Brunch getrost als Hintergrund-Beschallung laufen lassen kann. So weit, so bekannt. Natürlich muss sich der neue Moderator Hans Werner Kilz, ehemaliger Chefredakteur des "Spiegel" und der "SZ", erst einmal eingrooven. Zu Beginn erinnert er an seinen in die Politik abgewanderten Vorgänger Helmut Markwort, der dem Stammtisch elf Jahre lang vorgesessen hatte. Kilz beruhigt die Zuschauer gleich, indem er darauf hinweist, dass Markwort Hesse sei, er selbst Rheinhesse und schon aus diesem Grunde keine große Umgewöhnung stattzufinden habe. Auch die Verjüngung bleibt überschaubar, Markwort ist 82, Kilz 75.