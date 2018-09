Wenn die Witzeleien in diesem Krimi ausnahmsweise mal nicht peinlich sind, fragt man sich, warum an sich ganz gute Sentenzen so langweilig verpuffen. Wie "Bairisch nehmen wir als Tarnung, weil das in München eh keiner versteht". Oder wenn zum Oktoberfest-Flirt der Satz fällt: "Die Wiesn ist ein Spiel, dessen Spielregeln oft schon ab dem Bavariaring nicht mehr zählen."