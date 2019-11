Als die Ermittler herausfinden, dass der Marktmeister an einem mit Zyankali vergifteten Lakritz gestorben ist, erinnert sich Boerne an ein Todesdrama, das sich auf dem Speicher des "Maltritz"-Geschäfts vor über 40 Jahren abgespielt hat. Monikas Mutter baumelte damals tot am Balken. Die Spur führt deshalb zurück in die Vergangenheit des Rechtsmediziners und in das Haus seiner Jugendliebe. Heute kann Boerne dank seiner Aufzeichnungen im Kinder-"Detektivtagebuch" herausfinden, was im Hause Maltritz passiert sein muss. So lösen Boerne und Thiel neben einem aktuellen Mord auch einen Fall, der 40 Jahre zurückliegt.