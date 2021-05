Neue Bremen-Ermittler! Das sind alle "Tatort"-Kommissare

Am Pfingstmontag ist ein neues Ermittler-Duo in Bremen in seine "Tatort"-Karriere gestartet. Die AZ stellt Ihnen die aktuellen "Tatort"-Kommissare vor – alle Darsteller zum Durchklicken!

28. Mai 2021 - 14:04 Uhr | AZ

Radio Bremen/Christine Schroeder 22 Das neue Ermittler-Team im Bremer Tatort: Linda Selb (Luise Wolfram, links), Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer, Mitte) und Mads Andersen (Dar Salim, rechts) müssen im Tatort "Neugeboren" erst zueinander finden. Oliver Dietze/dpa 22 Die "Tatort"-Kommissare aus Saarbrücken: Daniel Sträßer als Hauptkommissar Adam Schürk und Vladimir Burlakov als Hauptkommissar Leo Hölzer. Walter Bieri/KEYSTONE/dpa 22 Die "Tatort"-Kommissare aus Zürich: Carol Schuler als Tessa Ott und Anna Pieri Zuercher als Isabelle Grandjean. Swen Pförtner/dpa 22 Die "Tatort"-Kommissare aus Göttingen: Florence Kasumba als Kommissarin Anais Schmitz und Maria Furtwängler als Hauptkommissarin Charlotte Lindholm. Franziska Kraufmann/dpa 22 Die "Tatort"-Kommissare aus Stuttgart: Richy Müller als Kommissar Thorsten Lannert und Felix Klare als Kommissar Sebastian Bootz. Robert Michael/ZB//dpa 22 Die "Tatort"-Kommissare aus Dresden: Karin Hanczewski als Oberkommissarin Karin Gorniak, Martin Brambach als Leiter Peter Michael Schnabel und Cornelia Gröschel als Kommissarin Leonie Winkler. Bettina Müller/HR/dpa 22 Der "Tatort"-Kommissar aus Wiesbaden: Ulrich Tukur als LKA-Ermittler Felix Murot. Nicolas Armer/dpa 22 Die "Tatort"-Kommissare aus Franken: Die Schauspieler Andreas Leopold Schadt (l-r), Dagmar Manzel, Fabian Hinrichs, Eli Wasserscheid und Matthias Egersdörfer stehen bei einem Foto-Call vor dem Bayreuther Festspielhaus. Daniel Reinhardt/dpa 22 Die "Tatort"-Kommissare aus Frankfurt: Wolfram Koch als Hauptkommissar Paul Brix und Margarita Broich als Hauptkommissarin Anna Janneke. Herbert Neubauer/epa apa/dpa 22 Die "Tatort"-Kommissare aus Wien: Harald Krassnitzer als Chefinspektor Moritz Eisner und Adele Neuhauser als Major Bibi Fellner. Christophe Gateau/dpa 22 Die "Tatort"-Kommissare aus Kiel: Almila Bagriacik als Kommissarin Mila Sahin und Axel Milberg als Hauptkommissar Klaus Borowski. Henning Kaiser/dpa 22 Die "Tatort"-Kommissare aus Köln: Klaus J. Behrendt als Hauptkommissar Max Ballauf und Dietmar Bär als Hauptkommissar Freddy Schenk. Patrick Seeger/dpa 22 Die "Tatort"-Kommissare aus dem Schwarzwald: Eva Löbau als Hauptkommissarin Franziska Tobler und Hans-Jochen Wagner als Hauptkommissar Friedemann Berg. Jörg Carstensen/dpa 22 Die "Tatort"-Kommissare aus Berlin: Meret Becker als Hauptkommissarin Nina Rubin und Mark Waschke als Hauptkommissar Robert Karow. Daniel Bockwoldt/dpa 22 Die "Tatort"-Kommissare aus Hamburg: Franziska Weisz als Oberkommissarin Julia Grosz und Wotan Wilke Möhring als Kommissar Thorsten Falke. WDR/Thomas Kost 22 Das Dortmunder "Tatort"-Team: Jörg Hartmann als Hauptkommissar Peter Faber (ganz links), Stefanie Reinsperger als Hauptkommissarin Rosa Herzog (2. von links), Rick Okon als Polizeihauptkommissar Jan Pawlak (2. von rechts) und Anna Schudt als Hauptkommissarin Martina Bönisch (ganz rechts). Britta Pedersen/dpa 22 Die "Tatort"-Kommissarin aus Freiburg, Mainz: Heike Makatsch als Kommissarin Ellen Berlinger. BR/Heike Ulrich 22 Die "Tatort"-Kommissare aus München von links nach rechts: Miroslav Nemec als Ivo Batic, Ferdinand Hofer als Kalli Hammermann und Udo Wachtveitl als Franz Leitmayr. Sabine Hackenberg/SWR/ARD/dpa 22 Die "Tatort"-Kommissare aus Ludwigshafen: Lisa Bitter als Kommissarin Johanna Stern und Ulrike Folkerts als Hauptkommissarin Lena Odenthal. Sven Hoppe/dpa 22 Die "Tatort"-Kommissare aus Hamburg: Fahri Yardim als Kommissar Yalcin Gümer und Til Schweiger als Hauptkommissar Nick Tschiller. Rolf Vennenbernd/dpa 22 Die "Tatort"-Kommissare aus Münster: Axel Prahl als Hauptkommissar Frank Thiel und Jan Josef Liefers als Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne. Sebastian Kahnert/dpa 22 Die "Tatort"-Kommissare aus Weimar: Nora Tschirner als Hauptkommissarin Kira Dorn und Christian Ulmen als Hauptkommissar Lessing.

Der ARD-"Tatort" ist die erfolgreichste und langlebigste Krimireihe im deutschen Fernsehen – und sie wächst und wächst und wächst, auch wenn die Ermittler-Teams und Schauplätze immer wechseln. Tatort: Neues Ermittler-Team in Bremen Am Pfingstmontag bekamen die deutschen TV-Zuschauer erstmals das neue Bremer Ermittler-Team zu sehen. Die "Tatort"-Ära von Lürsen und Stedefreund, gespielt von Sabine Postel und Oliver Mommsen, kam bereits im April 2019 nach 39 Fällen zu einem Ende. Die Nachfolge traten nun Jasna Fritzi Bauer als Liv Moormann, Luise Wolfram als Linda Selb sowie Dar Salim als Mads Anderson im Krimi "Neugeboren" an. Lesen Sie auch Kritik zum "Tatort: Neugeboren": Neustart-Potenzial nicht genutzt X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Mit Einschaltquoten von bis zu zehn Millionen Zuschauern zählt der "Tatort" zu den beliebtesten Fernsehserien im deutschsprachigen Raum. Aktuell ermitteln 22 verschiedene Teams – darunter sind bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler wie Jan Josef Liefers, Til Schweiger, Heike Makatsch und natürlich die Münchner Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec. Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die aktuellen "Tatort"-Kommissare!