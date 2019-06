TV-Kritik Gottschalk liest? So war die zweite Folge

Karig und Johanna Adorján blieben höflicherweise sitzen, um dem öden Missverstehen zwischen Thomas Gottschalk und Marlene Streeruwitz beizuwohnen. Die österreichische Schriftstellerin thronte als marmorne Kassandra auf dem Sofa und lachte über kein auch noch so bemühtes Witzchen des ewigen Sonntagskinds, dem sie am liebsten eine Kurz-Psychoanalyse verpasst hätte. Denn es kann nicht sein, dass jemand so hemmungslos fröhlich bleibt, wo doch der Schmerz das Größte im menschlichen Leben ist und jeder Mensch irgendein Trauma haben muss.