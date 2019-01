München - Wer Wiesnwirten in die Parade fährt und genauer auf die Finger schaut, scheint sich mit einer jovialen Biermafia anzulegen, die es offensichtlich gibt. "Bier Royal" ist da eigentlich ein passend witziger Titel für einen TV-Zweiteiler, der in München spielt. Aber es geht nicht um die Lodenmantel-Wiesn-Mogule, sondern um eine Brauereifamilie, bei der gerade der Patriarch gestorben ist. Schade nur, dass genau so ein größerer Mittelstandsbetrieb in Bier-globalen Zeiten seit Jahrzehnten in München nicht mehr existiert. Bis auf Hofbräu (staatlich) und Augustiner (in eine Stiftung übergegangen) gehören Münchner "Traditionsbrauereien" längst internationalen Großkonzernen.