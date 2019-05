ZDF-Krimi in Hellabrunn mit tierischen Statisten

Zu sehen sind unter anderem der bekannte Flamingo-Eingang, das Aquarium, das Schildkrötenhaus und das Elefantenhaus. Letzteres funktionierte das Produktionsteam kurzerhand zum Büro der Tierpark-Direktorin um. Der "echte" Direktor Rasem Baban beobachtete die Dreharbeiten mit großer Spannung: "Es war sehr spannend zu beobachten, wie Hellabrunn in kürzester Zeit zum real wirkenden Tatort mit Polizeifahrzeug und Ermittlern wurde und viele ungewöhnliche Requisiten, wie beispielsweise eine Schlangenstatue vor der Tierpark-Verwaltung, aufgebaut wurden." Baban selbst wird am Freitag definitiv den Fernseher einschalten: "Natürlich sind die Ereignisse in der Serie frei erfunden und so werde ich mir die Episode mit einem Augenzwinkern anschauen."