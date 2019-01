TV-Comeback vorstellbar Hape Kerkeling über seinen Mann und eine neue RTL-Show

Kommt Hape Kerkeling wieder zurück ins Fernsehen?

Und selbst ein Fernseh-Comeback ist durchaus vorstellbar. Der "Hörzu" sagt er: "Sag niemals nie. Man hat ja bekanntlich schon Nilpferde kotzen sehen. You never know. Hach, aber einen Film würde ich schon gern wieder machen." Anfragen kommen weiterhin, gibt Kerkeling zu: "Letztens kam etwas von RTL, da wäre ich beinahe eingeknickt. Himmel, das war richtig gut geschrieben! Aber ich habe es nicht gemacht. Und das ist auch gut so."