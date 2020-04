Der Stadtrat hat am Mittwoch beschlossen, dass die wegen der Corona-Pandemie abgesagten vier Partien in der Allianz Arena auch 2021 weiterhin in München stattfinden werden sollen. Sämtliche Tickets bleiben gültig. Fans, die ihre Eintrittskarten zurückgeben wollen, können dies allerdings auch tun, wie die Stadt mitteilt.