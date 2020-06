München - Fußball-Fans dürfen sich auch im nächsten Jahr auf Spiele der verschobenen Europameisterschaft in München freuen. Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union bestätigte am Mittwoch auch die bayerische Landeshauptstadt als Gastgeber des wegen der Coronavirus-Krise in das kommende Jahr verschobenen Turniers.