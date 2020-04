Die bayerische Landeshauptstadt will nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einer Verlegung der wegen der Corona-Pandemie abgesagten vier Partien in der Allianz Arena auf 2021 zustimmen. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, die das Sportreferat in diesen Stunden dem Stadtrat vorlegt.