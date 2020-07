Das Double hat Hansi Flick, letzten November in puncto Verantwortung und Sorgen aufgestiegen (formell vom Co-Trainer zum Chefcoach), bereits eingesackt, nun geht es an d e n großen Ganzen, den mit den Ohren – den Henkelpott. 13 Tage Urlaub gewährte Flick seinen Spielern, seine Ferien dürften kürzer ausfallen, dessen war und ist sich der 55-Jährige bewusst. "Ich hoffe auf den ein oder anderen Tag, an dem ich mal richtig abschalten kann", sagte Flick, "ich weiß nicht, ob das als Cheftrainer so einfach sein wird." Am 20. Juli geht’s wieder los. Mit Corona-Tests und Cyber-Training. Eine Kurz-Vorbereitung nach dem Kurzurlaub. Für die Operation Triple.