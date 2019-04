"Ludwig zahnt gerade, das ist für ihn sicherlich sehr schmerzhaft. So zwei bis drei Mal wird er in der Nacht wach", sagt Cathy Hummels beim Charity-Event ihrer Kinderwagen-Edition zur AZ. Gemeinsam mit My Junior setzt sich die Spielerfrau für die gute Sache ein: "Mit jedem verkauften Artikel meiner Cathy Hummels Hope Kollektion spenden wir 100 Euro an die Organisation 'Every Mother Counts'."