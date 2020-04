Turbo-Forschung Erster Corona-Impfstoff wird am Menschen getestet

Die Genehmigung sei das Ergebnis einer sorgfältigen Bewertung des potenziellen Nutzen-Risiko-Profils des Impfstoffkandidaten, hieß es vom PEI. Das Verfahren lief außergewöhnlich zügig ab. Das PEI schreibt dazu: Mit einer "frühen und umfassenden wissenschaftlichen Beratung wird erreicht, dass die Impfstoffentwicklung zielgerichtet beschleunigt wird und trotzdem die notwendigen wissenschaftlichen Anforderungen erfüllt werden." Es werde darauf geachtet, dass die "erforderliche Sorgfalt nicht beeinträchtigt wird".

Das Mainzer Unternehmen kooperiert bei der Entwicklung des Impfstoffs mit dem US-amerikanischen Pharmaunternehmen Pfizer. Eine Studiengenehmigung in den USA werde in Kürze erwartet, hieß es.

Der von Biontech entwickelte Wirkstoff gehört in die Gruppe der genbasierten Impfstoffe – es ist ein sogenannter RNA-Impfstoff. Er enthält genetische Informationen des Erregers. Im Körper werden daraus Viren-Proteine hergestellt, gegen die das Immunsystem Abwehrstoffe bildet. Dadurch ist der Körper auf eine Infektion mit Sars-CoV-2 vorbereitet. Das könne die Infektion oder zumindest die Infektionskrankheit verhindern oder ihren Verlauf abmildern, schreibt das PEI. In dem genehmigten Teil der klinischen Prüfung werden laut PEI verschiedene Varianten des RNA-Impfstoffkandidaten geprüft.

Seit Ausbruch der Covid-19-Epidemie sind nach Angaben des Verbands forschender Arzneimittelhersteller mindestens 80 Impfstoffprojekte angelaufen. In Deutschland werden laut PEI-Präsident Klaus Cichutek heuer wohl vier klinische Studien mit einem Impfstoffkandidaten starten. Dass bereits 2020 ein erster zugelassener Impfstoff für die Bevölkerung bereitsteht, hält Cichutek für unwahrscheinlich.

Die Strüngmann-Zwillinge: Ein Vermögen für die Forschung

Hinter Biontech stehen die Tegernseer Thomas und Andreas Strüngmann. Seit Jahren stecken die 70-jährigen Zwillingsbrüder ihr Vermögen in die Forschung diverser Arzneimittel, ob zur Krebsbekämpfung oder zur Entwicklung eines Corona-Impfstoffs (AZ berichtete).

Durch den Verkauf des Hexal-Pharmaunternehmens in Holzkirchen 2005 ist ihnen dies möglich. 5,6 Milliarden Euro zahlte der Schweizer Pharmakonzern Novartis für das Generika-Unternehmen der Strüngmanns. Seitdem wollen sie in der Biotechnologie Großes schaffen. Gesteuert wird das weltweite Firmenimperium von der Athos Service GmbH am Rosenheimer Platz in München. Von dort reichen auch die Fäden zum Mainzer Unternehmen Biontech. Weitere Standorte in Deutschland sind in Idar-Oberstein, Berlin, sowie Martinsried und Neuried in Bayern. Der amerikanische Standort befindet sich in San Diego, Kalifornien.

"Wir treiben die Entwicklung global voran, also auch in China und den USA", heißt es in Mainz. Dort würden parallel zur Forschung an einem Impfstoff bereits Produktionskapazitäten zur Massenherstellung aufgebaut.

Auch Bill und Melinda Gates haben schon in Biontech investiert, sowie mit 50 Millionen Euro der chinesische Konzern Forsun Pharma. "Die Aktienmehrheit liegt aber weiterhin bei den Brüdern Strüngmann", sagt deren Sprecher Helmut Jeggle der AZ, "es besteht hier kein Risiko der Abwanderung." Die Strüngmanns als Investoren sehen es als ihre Aufgabe, so Jeggle, "ihren Beitrag zur Linderung dieser weltweiten Krise zu leisten"

