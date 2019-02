Die Frage, die sich die BA-Mitglieder stellten: Weshalb war da noch ein Tunnel eingezeichnet, in den Plänen des Staatlichen Bauamts München 2? Und warum wusste im BA keiner davon? "Das geht so nicht", wetterte Stadler noch eine Zeit lang weiter. Der BA fühlt sich von städtischen Behörden und Freistaat massiv hintergangen. Die Stadtviertelpolitiker möchten nun wissen, wer welches Bauwerk wann und warum geplant hat. Einstimmig beschlossen sie, Vertreter des Münchner Baureferats und des Planungsreferats in die März-Sitzung des Unterausschusses (UA) Planen, Bauen, Wohnen einzuladen, um viele offene Fragen zu klären. Leiter des UA ist Wolfgang Püschel (SPD).