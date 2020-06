Zu alt für die Party? Münchner verklagt Veranstalter

Der Abgewiesene forderte daraufhin Entschädigung wegen Altersdiskriminierung in Höhe von 1.000 Euro vom Veranstalter, der die Zahlung aber verweigerte. Es ging also vor Gericht. Doch nach dem Türsteher scheiterte der Münchner auch noch am Amtsgericht München und im März dieses Jahres am Landgericht München I. Beide wiesen seine Klage ab.