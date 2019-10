Sechzig-Kapitän Felix Weber möchte an dieser Situation schon im bayerischen Derby bei den Würzburger Kickers (Montag, 7. Oktober, 19 Uhr, Magenta Sport und AZ-Liveticker) etwas ändern: "Wir wollen unsere Auswärtsbilanz unbedingt verbessern und schon am Montag in Würzburg damit anfangen", sagte Weber im Interview mit "liga3-online.de".